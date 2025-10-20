Tunisie: Le pays fête le 198è anniversaire du drapeau national

Tunis — La Tunisie fête ce lundi le 198e anniversaire du drapeau national.

Un évènement célébré chaque année par les Tunisiens tant au niveau national que populaire par l'organisation de plusieurs manifestations et activités.

Le drapeau national apparait sur les réseaux sociaux dans les photos de profil accompagnés d'aperçus historiques fournissant des éclairages sur la date de sa création.

Dimanche, plusieurs citoyens ont pris part à une manifestation à l'Avenue Habib Bourguiba, dans la capitale, organisée par l'Association "Tourathna" (notre patrimoine) au cours de laquelle les Couleurs nationales ont été hissées.

Il s'agit d'une tradition instaurée par Tourathna baptisée " Kharjet el A'lam" (la Sortie du drapeau), en collaboration avec des organisations et des associations à l'instar des Scouts tunisiens et du Croissant rouge.

Les citoyens se sont d'abord rassemblés devant le Théâtre municipal avant de se diriger vers la statue d'Ibn Khaldoun. Les majorettes de Ksar Hellal ont défilé à l'occasion, offrant un spectacle coloré.

L'événement a été ponctué par des ateliers de dessin pour enfants, une exposition d'arts plastiques ainsi qu'une prestation chorale devant le Théâtre municipal.

Le drapeau tunisien a été conçu le 20 octobre 1827, sur ordre de Hussein II Bey. La Tunisie devient, ainsi la première province ottomane à se distinguer par son propre drapeau qui fut adopté officiellement en 1831.

Le drapeau de la République tunisienne est majoritairement rouge, en son milieu figure un disque blanc comportant une étoile rouge à cinq branches entourée d'un croissant rouge, selon la Constitution tunisienne.

La loi organique n°99-56, du 30 juin 1999 est venue apporter plus de précisions sur les dimensions du drapeau et sa composition, restées inchangées jusqu'à ce jour.

Selon les historiens, le drapeau est une notion relativement nouvelle qui a vu le jour en Tunisie avec les Hafsides pour les besoins de leur flotte maritime et leurs relations avec l'étranger.

En fait, le drapeau des Hafsides n'est autre que le Senjak tricolore que l'on trouve aujourd'hui préservé dans les Zaouiya (mausolées). Et pour le protéger, les Hafsides, après leur éloignement du pouvoir lors de la guerre qui avait éclaté entre Turcs et Espagnols sur le sol tunisien, ont décidé de lui conférer un caractère

sacré et intouchable en le plaçant dans les Zaouiya, le temps de reconquérir le pouvoir, selon l'historien Abdessattar Amamou.

Le Senjak que les husseinites, sous l'empire Ottoman ont continué d'arborer fièrement pour se procurer une certaine légitimité, est de trois couleurs, regroupant l'histoire de la Tunisie sous le règne des Sanhajides (Rouge), les Fatimides (Vert) et les Aghlabides ( Blanc).