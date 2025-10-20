Soudan: Le premier ministre réaffirme la volonté du gouvernement de créer un environnement propice à l'investissement

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a réaffirmé la volonté du gouvernement soudanais de créer un environnement favorable à l'investissement et d'assurer un climat attractif pour les investisseurs, soulignant que le Soudan dispose de vastes et diverses ressources constituant une base solide pour soutenir le développement économique.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre, aujourd'hui à son bureau à Port-Soudan, avec une délégation d'investisseurs du Sultanat d'Oman conduite par le cheikh Hilal Al-Yafei, président du groupe Ibn Zeiban, en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Pr. Ahmed El-Tijani El-Mansouri.

Dans une déclaration à la presse, le ministre des Ressources animales et halieutiques a indiqué que la réunion a porté sur les opportunités d'investissement et les perspectives de coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines de l'élevage et de l'aquaculture, soulignant la disponibilité du ministère à fournir toutes les facilités nécessaires à la réussite de ces partenariats.

Pour leur part, les membres de la délégation omanaise ont exprimé leur souhait d'établir des partenariats d'investissement fructueux profitant aux deux pays, espérant que cette visite constituera une étape concrète pour encourager les entreprises omanaises à investir au Soudan, compte tenu de ses ressources naturelles et de son potentiel important.

Ils ont également exprimé leurs remerciements et leur appréciation au gouvernement et au peuple soudanais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse.