Soudan: Le premier ministre - L'éducation est une priorité majeure du gouvernement de l'espoir

19 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a affirmé que les questions liées à l'éducation figurent parmi les priorités absolues du Gouvernement de l'Espoir, soulignant la volonté du gouvernement d'assurer l'accès à l'éducation pour tous les enfants du Soudan et de lever les obstacles entravant la mise en oeuvre des projets de l'UNICEF dans le pays.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, aujourd'hui à son bureau à Port-Soudan, avec le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF, M. Edward Tedd Chaiban, accompagné du représentant de l'organisation au Soudan, M. Sheldon Yett.

Le Premier ministre a indiqué que le Gouvernement de l'Espoir accorde une attention particulière au secteur éducatif, en consideration la pierre angulaire de la construction de l'avenir et du développement durable. Il a également insisté sur l'importance d'un partenariat actif entre le gouvernement et les organisations internationales pour soutenir le processus éducatif.

Pour sa part, le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF a présenté un exposé sur les efforts de l'organisation visant à appuyer les programmes éducatifs au Soudan, réaffirmant l'engagement de l'UNICEF à renforcer la coopération et la coordination avec le gouvernement soudanais afin de garantir le droit à l'éducation pour les enfants dans toutes les régions du pays.

