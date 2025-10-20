Soudan: Le commissaire à l'aide humanitaire de l'État d'Alshamalya assure un environnement propice au travail des organisations

19 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Commissaire à l'Aide Humanitaire de l'État d'Alshamalya, Dr Wael Mohamed Sharif, a souligné l'intérêt de la Commission et son engagement à fournir un environnement approprié pour le travail des organisations et le suivi de leurs projets.

Lors de sa réunion aujourd'hui dans son bureau avec la délégation de l'UNICEF, il a salué les efforts des organisations internationales, en particulier de l'UNICEF, et a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination et la coopération, notamment dans le cadre du projet « Thabat ».

De son côté, le chef de la délégation de l'UNICEF et coordinateur des projets de la Banque mondiale, Mohamed Asim, a salué les efforts de la Commission à l'Aide Humanitaire et ses rôles exécutifs, de supervision et de contrôle sur le travail des organisations, notamment les projets et programmes mis en oeuvre ou proposés dans le cadre du projet « Thabat ». Il a réaffirmé la poursuite de la mise en oeuvre et des interventions de l'organisation dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et des projets de services.

