Tunisie: Industrie électrique et mécanique au pays - Nette amélioration en termes d'investissements et d'exportation

Les résultats de l'enquête semestrielle sur l'investissement dans le secteur des industries manufacturières ont révélé une amélioration de l'investissement dans le secteur des industries mécaniques et électriques, dont le solde d'opinions est passé de 6 % au cours du second semestre de l'année 2024 à 23 % au cours du second semestre de l'année 2025.

L'enquête semestrielle sur l'investissement et ses perspectives, menée par l'Institut National de la Statistique (INS), vise notamment à évaluer l'évolution de l'investissement actuel du secteur au cours du semestre précédant l'enquête et à estimer les perspectives d'évolution de cet investissement au cours du semestre suivant, selon les prévisions des industriels.

Il est à noter que les exportations des industries mécaniques et électriques ont augmenté de 6,4 % au cours des neuf premiers mois de 2025 par rapport à la même période de l'année précédente, pour une valeur estimée à environ 22,7 milliards de dinars, selon les statistiques de l'INS.

Cette augmentation est principalement due à la croissance des exportations électriques de 10,4 %, tandis que les exportations des industries mécaniques ont augmenté de 0,5 %.

Ce secteur contribue de manière significative aux exportations du pays, représentant 49 % du total des exportations, dont 76,6 % sont destinées à l'Union européenne.

Par ailleurs, les résultats de l'enquête semestrielle sur l'investissement dans le secteur des industries manufacturières ont montré des opinions divergentes selon les secteurs. Les résultats du sondage auprès des chefs d'entreprise indiquent une augmentation attendue de l'investissement dans le secteur des industries chimiques (de 7 % à 28 %) et le secteur des industries agroalimentaires (de 8 % à 24 %).

En revanche, les chefs d'entreprise ont exprimé une baisse attendue de l'évolution de l'investissement dans le secteur des industries diverses et le secteur de la fabrication de matériaux de construction, de céramique et de verre.

Secteur du textile, de l'habillement et du cuir

Quant au secteur du textile, de l'habillement et du cuir, il devrait connaître une stabilité du niveau des investissements, selon le document d'enquête de l'INS, qui a porté sur un échantillon de 1030 entreprises du secteur manufacturier.

Il convient de rappeler que la valeur des exportations industrielles a dépassé les 38 millions de dinars fin septembre 2025.

Le gouvernement a lancé une stratégie pour l'industrie et l'innovation qui contribuera, d'ici 2035, à la création de 840 000 emplois, notamment dans le secteur des industries électroniques, et à l'augmentation de la valeur des exportations à 36 milliards de dinars.

La Stratégie pour l'Industrie et l'Innovation établit un diagnostic des défis et des opportunités auxquels le pays est confronté dans ce secteur industriel en général. Elle propose également des solutions innovantes pour développer la fabrication, ainsi que pour développer de nouveaux métiers et renforcer la position de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales.

Le secteur industriel est un pilier essentiel de l'économie nationale et contribue à la réduction du déficit commercial du pays par le développement des exportations, la diversification des produits nationaux et l'encouragement de leur compétitivité, ainsi que par la création d'emplois stables et durables, ce qui renforce la stabilité socio-économique et stimule le climat d'investissement et la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME).

Le tissu industriel national comprend 4 713 entreprises qui offrent près de 530 000 emplois, dont environ 45 % sont totalement exportatrices et fournissent une capacité d'emploi de près de 355 000 postes, soit environ 67 % des emplois du secteur industriel.

De plus, la valeur des exportations des entreprises totalement exportatrices avoisine annuellement les 45 millions de dinars, ce qui reflète l'importance de leur contribution à l'économie nationale, en particulier dans le secteur des industries manufacturières.