Tunisie: Circulation routière - Retour à la normale au niveau du pont de La Cagna

Le lundi 20 octobre 2025, Mohamed Belhaj, chef du projet des tranches n°1 et 2 de l'élargissement de l'entrée sud de la capitale, a confirmé le retour à la normale de la circulation et la levée des barrières après l'embouteillage enregistré samedi dernier. Cet embouteillage était dû au manque d'attention des conducteurs aux informations et aux signaux du nouveau tracé mis en place pour la poursuite des travaux de la deuxième tranche de l'entrée sud de la capitale.

Intervenant par téléphone dans l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, il a ajouté que malgré le communiqué de déviation partielle de la circulation au niveau du pont, publié par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, et l'installation de tous les panneaux de signalisation nécessaires, un problème est survenu au niveau de l'intersection menant à Bab Alioua. De nombreux conducteurs ont été contraints de rouler à l'extrême droite par inattention aux panneaux, et beaucoup d'entre eux ont hésité.

Il a confirmé que la circulation restera sur son ancien tracé en attendant d'étudier les solutions possibles pour effectuer une nouvelle déviation de la circulation et intensifier les communications et la signalisation afin d'éviter les embouteillages.

L'intervenant a souligné que le nouveau pont parallèle à l'ancien pont de La Cagna est la dernière structure à être réalisée dans le cadre de la deuxième tranche du projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale, précisant que le taux d'avancement des travaux y a atteint 75 %.