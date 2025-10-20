N'étant pas au niveau, l'Etoile concède une défaite rattrapable cependant. Il suffit d'y croire...

En perte de vitesse à l'échelle locale avec un classement préoccupant, l'Etoile comptait forcément sur son déplacement d'hier à Nairobi pour se refaire une santé par le biais d'une compétition continentale.

Et comme le déroulé du premier tour préliminaire a donné par moments des sueurs froides aux poulains de Mohamed Ali Nafkha, vainqueurs certes au forceps (3-0) à l'Olimpico face à Ahli Wad Medani, le club phare du Sahel devait cette fois-ci prendre option dès l'aller en terre Kényane, histoire d'aborder le retour à Sousse dans les meilleures conditions mentales.

Passons à présent aux temps forts du match et notons au passage que Nairobi United FC a refusé de retransmettre le match en direct et a interdit à l'équipe média de l'ESS de diffuser la rencontre (ambiance!).

Volet faits saillants de cette explication maintenant, après un long round d'observation, les Kényans ont fini par forcer le verrou étoilé à moins de dix minutes de la pause suite à un but signé Ovella Ochieng. On en restera là pour ce premier half, sauf que de retour des vestiaires, après un quart d'heure de jeu, les Etoilés vont de nouveau ployer sous le poids d'un second but, oeuvre de John Otieno.

Le club de la «Ville Verte» semble en roue libre, alors que l'ESS accuse forcément le coup, jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre lesothiens, Lebalang Martin Mokete. Il va falloir cravacher dur dimanche prochain, au retour, à l'Olimpico, et en passant engranger de la confiance déjà, à la réception de la lanterne rouge béjaoise, mercredi prochain.

ESS : Sabri Ben Hassan, Slaheddine Ghedamsi, Najeh Ferjani, Alphonce Omija, Nassim Hnid, Adem Ouertani, Fedi Ben Choug, Rayane Anane, Raki Aouani, Moussa Senghor, Yassine Chaabani.Nairobi United FC : Kevin Odour, Kevin Otiende, John Otieno, Lennox Ogutu, Yusuf Nasri, Brian Omondi, Lesley Owino, Enock Machaka, Ovello Ochieng, Michael Karamor, Dancan Omala.