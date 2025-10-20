Tunisie: Le ministère de l'Intérieur investit plus de 100 millions de dinars dans la propreté municipale

20 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Une vaste opération groupée d'acquisition d'équipements de propreté et de voirie est en cours, impliquant plus de 200 municipalités tunisiennes pour une valeur totale dépassant les 100 millions de dinars. L'initiative porte sur l'achat de 460 engins et de 7 300 conteneurs métalliques d'une capacité de 770 litres, selon une réponse du ministère de l'Intérieur, datée du 9 octobre, à une question écrite adressée par la députée Noura Chebchrek.

Le ministère a précisé qu'une partie des fonds communs est régulièrement mobilisée sous forme d'appui exceptionnel, à travers le programme des affaires locales, pour renforcer le secteur de la propreté et de la protection de l'environnement.

Ainsi, une enveloppe de 6 millions de dinars a été allouée aux conseils régionaux, tandis que 6,7 millions de dinars ont été consacrés à la réparation des équipements défectueux et à la réalisation de services de nettoyage externalisés au profit de 78 municipalités.

Par ailleurs, un soutien spécifique d'environ 97 millions de dinars a été réservé à l'acquisition d'équipements pour les nouvelles municipalités et celles ayant connu une extension, réparti comme suit : 56 millions de dinars pour les nouvelles municipalités et 41 millions de dinars pour les municipalités élargies.

