Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Plusieurs Sénégalais buteurs, Sadio Mané passeur décisif, Sadibou Sané expulsé

Dakar — Le footballeur sénégalais Bachir Gueye a réussi un doublé, samedi, lors de sa première apparition avec Antalyaspor (Turquie), tandis que plusieurs de ses compatriotes se sont également distingués à l'étranger.

Ousseynou Niang, Soumano Sambou, Dame Gueye et Cheikh Fall ont marqué chacun un but, alors que Sadio Mané s'est illustré par deux passes décisives et que Sadibou Sané a écopé d'un carton rouge avec Metz.

Entré en seconde période face à Gaziantep, Bachir Gueye a inscrit ses deux premiers buts en Super Lig turque en l'espace de deux minutes. Malgré sa belle entrée, Antalyaspor s'est incliné pour la troisième fois de la saison.

En Belgique, Ousseynou Niang a marqué son deuxième but de la saison en Pro League, à la 48e minute, avant de délivrer une passe décisive lors du succès de l'Union Saint-Gilloise (3-1) contre Charleroi, en 11e journée. Son club reste leader du championnat avec 26 points.

En deuxième division belge, Abdoulaye Agne Bâ (RFC Seraing) a également trouvé le chemin des filets, sur une passe décisive d'un autre Sénégalais, le défenseur Thierno Gaye. Leur équipe occupe la 15e place, première non relégable, après dix journées.

En France, Soumano Sambou (Lorient) a marqué son deuxième but de la saison lors du nul (3-3) contre Brest, en 8e journée de Ligue 1. Entré à la 72e minute, il a été servi par Bamba Dieng. Lorient est 13e au classement.

En Ligue 2, Cheikh Fall (Pau FC) et Dame Gueye (Le Mans) ont également brillé. Le premier a ouvert son compteur de buts lors du succès contre Grenoble, tandis que le second a inscrit un but et délivré une passe décisive face à Saint-Étienne. Pau est actuellement deuxième, et Le Mans huitième.

En Arabie Saoudite, Sadio Mané poursuit sur sa lancée. Auteur de trois buts lors des récentes éliminatoires du Mondial 2026, l'attaquant d'Al-Nassr a signé deux passes décisives dans la large victoire (5-1) contre Al-Fateh. L'équipe dirigée par le Portugais Jorge Jesus occupe la tête du classement avec 15 points.

En Angleterre, Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye (Everton) ont été titulaires. Sarr a décroché un nul (3-3) contre Bournemouth, tandis que Gana et Ndiaye se sont inclinés face à Manchester City (0-2). Pape Matar Sarr, entré en fin de match, n'a pu éviter la défaite de Tottenham (1-2).

Enfin, West Ham d'El Hadji Malick Diouf affrontera Brentford lundi, à 19h GMT.