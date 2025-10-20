Sénégal: Le lycée Dioumacor reçoit un don de rames en papiers de ses anciens professeurs

19 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

D'anciens professeurs du collège d'enseignement moyen (CEM) de Ndiaganiao, devenu le lycée Dioumacor Faye, ont remis, samedi, un lot de rames de papier à leur ancien établissement, a constaté l'APS.

"Nous sommes venus en tant que d'anciens professeurs qui ont contribué à la formation de génération d'élites, notamment l'actuel président de la République ainsi que d'autres personnalités de l'État, remettre un don symbolique de quelques rames de papiers au lycée de Ndiaganiao", a déclaré Moussa Sarr.

Selon cet ancien professeur du CEM de Ndiaganiao, le papier constitue une matière première essentielle pour les enseignants et participe à la qualité de la formation des élèves.

Abondant dans le même sens, Ousseynou Djité, ancien professeur de français dans le même établissement, a rappelé que le papier joue un rôle central dans le tirage des copies de devoirs et de compositions.

Pour M. Djité, cette visite a également été l'occasion pour les anciens professeurs de "rendre un vibrant hommage au président de la République, Bassirou Diomaye Faye", et d'exprimer leur fierté de voir leur ancien élève accéder à la magistrature suprême.

"Nous sommes venus nous ressourcer, faire un pèlerinage et nous rappeler d'excellents souvenirs que nous avons eus à Ndiaganiao, pour avoir formé d'excellents cadres de l'administration", a-t-il ajouté.

