Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La CEI prolonge la distribution des cartes d'électeur jusqu'au 22 octobre

La Commission électorale indépendante (CEI) informe les électeurs et les électrices que l'opération de distribution des cartes d'électeur, initialement prévue pour s'achever le lundi 20 octobre 2025, est prolongée jusqu'au mercredi 22 octobre 2025 à 17h00, sur l'ensemble du territoire national.

Cette décision vise à permettre à tous les citoyens inscrits sur la liste électorale de récupérer leurs cartes avant le scrutin présidentiel du 25 octobre 2025.

Dans un communiqué officiel daté du 19 octobre 2025, la CEI indique que la distribution se poursuit dans les lieux de vote habituels, où les électeurs peuvent se présenter pour le retrait de leurs cartes. L'institution rappelle que les pièces exigées pour cette opération sont la carte nationale d'identité, le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONECI, ou le certificat de nationalité ivoirienne.

À titre exceptionnel, précise la Commission, les électeurs et électrices peuvent également retirer leurs cartes sur présentation de leur ancienne carte d'électeur. Une mesure de souplesse bienvenue, qui vise à faciliter l'accès de tous à ce document indispensable pour accomplir leur devoir citoyen.

Le Secrétaire permanent de la CEI, Kouamé Adjoumani Pierre, signataire du communiqué, a souligné la volonté de l'institution de garantir une participation massive et transparente lors du prochain scrutin. Il a également salué le civisme des électeurs, dont la mobilisation constitue, selon lui, un gage du succès du processus électoral.

En prolongeant cette phase de distribution, la CEI entend réduire les risques de files d'attente de dernière minute et encourager les retardataires à se rendre sans délai dans leurs centres de vote.

Cette opération, cruciale dans la chaîne électorale, participe à la fiabilité du scrutin et à la crédibilité du processus démocratique en Côte d'Ivoire.

La Commission électorale indépendante appelle donc tous les citoyens concernés à se présenter avant le 22 octobre à 17h00 dans leur centre de vote pour retirer leur carte.

Elle réaffirme enfin son engagement à œuvrer pour des élections inclusives, paisibles et transparentes, dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République.