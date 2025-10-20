Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Vagondo Diomandé appelle les religieux à unir leurs prières pour un scrutin apaisé

À moins d'une semaine de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le climat d'unité et de dialogue entre les différentes communautés religieuses s'est renforcé, le samedi 18 octobre 2025, au Palais de la Culture d'Abidjan. À l'occasion de la Rencontre interreligieuse pour des élections apaisées, organisée par l'Alliance des Religions pour la Paix en Côte d'Ivoire, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, a délivré, au nom du Gouvernement, un message solennel de paix et de cohésion nationale.

Dans son allocution, le ministre a tenu à saluer l'engagement constant des guides religieux, chrétiens et musulmans, qui œuvrent sans relâche pour maintenir la cohésion sociale et prévenir les divisions en période électorale. « Votre action quotidienne en faveur du vivre-ensemble est un pilier essentiel de la stabilité de notre pays », a-t-il déclaré, avant de rappeler que la paix demeure « le socle du développement et de la prospérité partagée ».

S'appuyant sur le thème de la rencontre -- « La coexistence pacifique, un impératif social, politique et religieux en Côte d'Ivoire » -- le Général Diomandé a insisté sur la responsabilité collective de tous les acteurs de la société dans la préservation de la paix. Il a exhorté les leaders religieux à multiplier les prières, les messages de tolérance et les actions de sensibilisation, en vue de créer un climat électoral apaisé, dans la droite ligne de la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire unie et fraternelle.

« À travers vos voix et vos messages, vous touchez les cœurs. Continuez à prêcher la paix, la tolérance et la fraternité », a exhorté le ministre, rappelant que le Gouvernement est pleinement engagé à garantir un scrutin juste, transparent et sans violence.

Clôturant son intervention, le Ministre Vagondo Diomandé a réaffirmé la détermination du Gouvernement à accompagner toutes les initiatives qui concourent à la stabilité nationale. Pour lui, la paix n'est pas seulement un idéal, mais une condition indispensable pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre sereinement sa marche vers un développement durable et harmonieux.