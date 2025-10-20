Cote d'Ivoire: Maurice Sawadogo offre des motos pour soutenir la sensibilisation au retrait des cartes d'électeur

Le secrétaire départemental du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) de la zone Abengourou-Ouest, Maurice Sawadogo, a remis, le 17 octobre dernier, plusieurs motos à de jeunes volontaires issus des sous-préfectures d'Ebilassokro, d'Abengourou et de Damé.

Cette initiative vise à faciliter la mobilité de ces jeunes, chargés de mener des actions de sensibilisation dans leurs localités respectives afin d'inciter les populations à retirer leurs cartes d'électeur.

« Le président Alassane Ouattara a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Il nous revient, chacun à son niveau, de contribuer au bon déroulement des élections présidentielles », a déclaré Maurice Sawadogo, par ailleurs sixième adjoint au maire d'Abengourou et président du conseil d'administration de l'Interprofession aquacole de Côte d'Ivoire.

Selon lui, le constat sur le terrain fait état d'une certaine lenteur dans le retrait des cartes. « Nous avons donc sollicité le soutien de partenaires qui ont mis à notre disposition ces engins, afin de permettre aux points focaux d'assurer une sensibilisation de proximité. Au-delà des grands meetings, il faut aller au contact des populations pour mieux comprendre leurs réalités », a-t-il expliqué.

Il convient de noter que depuis l'ouverture de la campagne électorale à Abengourou, les partisans des candidats Jean-Louis Billon, Henriette Lagou, Simone Gbagbo et Ahoua Don Mello se montrent plutôt discrets. Mis à part quelques affiches placardées çà et là, le terrain politique demeure largement occupé par le RHDP, particulièrement actif dans la cité royale.