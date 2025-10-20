Madagascar: Anosizato Atsinanana - Un bandit notoire abattu

Un des auteurs présumés de l'attaque de Namontana a été abattu par la Police nationale à Anosizato Atsinanana, samedi dernier.

Un individu activement recherché pour sa participation à l'attaque à main armée survenue à Namontana, le 6 octobre dernier, a été abattu par la Police nationale, samedi, à Anosizato Atsinanana. Cette opération marque une avancée notable dans l'enquête sur cette affaire, qui avait suscité une vive inquiétude au sein de la population.

Selon les informations recueillies, le Service central anti-gang (SCAG) a reçu, dans la matinée du 18 octobre, des renseignements précis signalant la présence d'un groupe de malfaiteurs impliqués dans l'attaque de Namontana.

Pour rappel, lors de cette attaque, un homme chargé de transporter une importante somme d'argent destinée à un grossiste avait été grièvement blessé par balle au cou. La victime, souffrant d'un traumatisme sévère, avait dû être prise en charge en urgence.

Fortes de ces informations, les équipes du SCAG, habillées en civil pour ne pas attirer l'attention, ont organisé une embuscade à Anosizato Atsinanana, où les suspects se seraient préparés à commettre une nouvelle attaque.

Fusillade

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont immédiatement essuyé des tirs de la part d'un des malfaiteurs. Les forces de l'ordre ont alors riposté pour se défendre. Une fusillade s'en est suivie. À l'issue de l'échange, l'un des bandits a été mortellement touché, tandis que ses complices ont profité de la confusion pour prendre la fuite.

Sur le suspect abattu, les policiers ont découvert un pistolet et trois munitions. Une opération de recherche et de ratissage est actuellement en cours pour retrouver les autres membres du groupe encore en fuite. L'objectif : mettre fin à leurs agissements et restaurer la sécurité dans le quartier.