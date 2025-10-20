Madagascar: Ambohimalaza - Le colonel Randrianirina demande un balisage par l'église

"Jésus est notre balise à tous pour ne pas agir n'importe comment". Il s'agit d'une déclaration faite par le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, lors d'une prise de parole, hier, au culte d'installation religieuse du nouveau président et des nouveaux responsables centraux de l'Église réformée de Madagascar ou FJKM, hier, à la FJKM Ambohimalaza Firaisana.

Dans son discours, le nouvel homme fort de l'État demande le balisage de l'Église, notamment des chefs religieux, dans la conduite des affaires étatiques. S'adressant notamment au pasteur Zaka Hary Masy Andriamampianina, président de la FJKM, l'officier supérieur qui est un notable laïc de l'Église luthérienne malgache déclare : "Je suis un homme de Dieu, un homme d'Église. Si jamais je trébuche, dites-le-moi. Faites-le-nous savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que nous faisons. Si nos actes peuvent s'expliquer, nous allons le faire. Si ce n'est pas explicable, alors cela signifie que nous faisons une erreur".

Durant le week-end, celui qui préside le Conseil présidentiel pour la refondation de Madagascar a enchaîné les sorties publiques. D'abord, une visite sur le site de production énergétique de la Jirama, à Ambohimanambola, samedi. Ensuite, à Ambohimalaza, hier, pour le culte d'installation religieuse des nouveaux hauts responsables de l'Église FJKM.

Le pasteur Zaka Hary Masy Andriamampianina et les nouveaux responsables centraux de l'Église réformée de Madagascar ont été élus lors du 20¨ grand synode de cette confession, en août, à Tolagnaro. La FJKM fait partie des quatre grandes confessions au sein du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM).