Madagascar: Tempête tropicale Chenge - La population du nord invitée à suivre la météo

La direction générale de la Météorologie appelle les habitants des régions de Diana et de Sava, notamment les pêcheurs en mer, à suivre de près les bulletins météorologiques, à partir de ce jour. Elle les invite également à respecter les consignes de préparation à la saison des pluies et aux cyclones émises par les autorités compétentes.

Selon les prévisions de Météo Madagascar, la tempête tropicale modérée Chenge évolue à environ 2 000 km à l'est-nord-est d'Antsiranana. Le système se déplace vers l'ouest-sud-ouest et devrait maintenir cette trajectoire au cours des cinq prochains jours. Chenge s'accompagne de vents soufflant autour de 75 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 105 km/h. Les observations effectuées hier matin indiquent une amélioration des conditions environnementales, propice au renforcement des orages associés au phénomène.

Toutefois, Météo Madagascar se veut rassurante. « La présence du système n'aura aucun impact sur les conditions météorologiques à Madagascar au cours des cinq prochains jours », a précisé Lovandrainy Ratovoarisoa Andriambelomasinasolo, prévisionniste à Météo Madagascar.

Suivi étroit

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le phénomène devrait rester au stade de tempête tropicale modérée pendant trois à quatre jours avant de s'affaiblir progressivement, les conditions devenant défavorables à son développement.

À long terme, Chenge ne représenterait pas de menace directe pour Madagascar, mais son évolution fera l'objet d'un suivi étroit.

Le Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) de La Réunion prévoit également une dégradation du système à partir du 24 octobre, avec une trajectoire orientée vers le nord-ouest.

Chenge est le troisième système baptisé de cette saison cyclonique. Elle ne fait que commencer. Le CMRS signale déjà une autre zone suspecte en formation à l'extrême nord-est du bassin sud-ouest de l'océan Indien.