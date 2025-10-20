Madagascar: Manifestations - Des biens publics endommagés

Les bordures en béton qui délimitent les jardins publics de la capitale ont subi d'importants dégâts à la suite des récentes manifestations populaires. Plusieurs d'entre elles ont été arrachées par les manifestants et réutilisées comme barrières pour ériger des barrages dans les rues.

Ce phénomène est particulièrement visible dans plusieurs quartiers du centre-ville, notamment à Mahamasina, Analakely, Ambohijatovo et Anosibe, où certains espaces verts présentent désormais un aspect dégradé.

Outre les jardins, certaines bordures de route ont également été endommagées, laissant des trottoirs et des espaces publics sans délimitation. Cette situation contribue à détériorer davantage l'image urbaine d'Antananarivo, déjà mise à rude épreuve par les troubles récents. Des interventions de réparation et de remise en état s'avèrent nécessaires pour restaurer ces aménagements.