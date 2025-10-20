Afrique: Basketball - FIBA Africa Regional Youth Camp - Jhod Manantsoa et Emerick Raveloarison représentent Madagascar

20 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Après la clôture du camp féminin le 15 octobre, c'est au tour des jeunes garçons d'entrer en scène. Le FIBA Africa Regional Youth Camp se tient du 19 au 22 octobre à la Hassan Moustafa Sports Hall, au Caire, en Égypte. Cet événement rassemble les meilleurs espoirs du basketball africain pour une expérience unique de formation et d'échanges.

Madagascar sera représenté par deux jeunes talents de 16 ans : Jhod Manantsoa Ranarison, issu du club FFPRP (ligue de Vakinankaratra), et Emerick Raveloarison, du club Mb2all (Analamanga).

Pendant quatre jours, ces jeunes basketteurs participeront à des séances d'entraînement intensives, des exercices techniques et des matchs de haut niveau, encadrés par des entraîneurs expérimentés.

Au-delà du jeu, ce camp vise à renforcer des valeurs clés telles que le leadership, le travail d'équipe et la communication, autant d'atouts qui forgent le caractère des futurs champions.

Avec vingt pays africains représentés, ce rendez-vous constitue un creuset de cultures et de talents. Il offre aux participants l'occasion de tisser des liens solides et de vivre une expérience humaine et sportive enrichissante.

Pour ces deux jeunes représentants de la Grande Île, ce stage international est une étape importante dans leur développement personnel et une fierté pour le basketball malgache.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

