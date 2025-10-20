Madagascar: Classement FIFA - Madagascar gagne deux places

La Grande Île devance les Comores. Les Barea poursuivent leur ascension. La Fifa a publié vendredi le classement actualisé des sélections nationales. Madagascar gagne deux places, passant du 108e au 106e rang mondial. La sélection malgache grimpe également de deux marches sur le classement du continent, de la 25e place à la 23e en Afrique.

Cette ascension est le fruit des résultats des hommes du coach franco-portugais Corentin Martins à partir de la précédente actualisation en date du 18 septembre. Il s'agit des résultats de matchs durant les deux dernières journées des éliminatoires à la Coupe du monde.

Leader dans la région

Les Barea avaient défait les Coelacanthes comoriens (2-1) comptant pour la journée 9 du 8 octobre et se sont inclinés devant les Aigles du Mali (1-4) dans le cadre de la 10e et dernière journée qualificative au Mondial, du 12 octobre. Madagascar avait déjà fait un grand bond de sept marches lors de la précédente publication en date du 18 septembre, après la double victoire des Barea A lors des journées 7 et 8 respectivement contre la Centrafrique (2-0) et le Tchad (3-1) en début septembre.

Madagascar reprend ainsi le règne dans l'océan Indien et devance les Comores. Ces derniers chutent de sept places, de la 105e à la 112e, et perdent également quatre places sur le continent, du 23e rang au 27e. Les Maldives se trouvent à la 3e place (173e) devant l'île Maurice (117e) et les Seychelles (204e). Le Top 5 du continent africain reste inchangé. Le Maroc rétrograde d'une place mais conserve toujours la position de leader, classé 12e mondial devant le Sénégal (18e), l'Égypte (32e), l'Algérie (35e) et le Nigéria (41e).

Un petit chamboulement est constaté dans le Top 10 du nouveau classement Fifa. L'Espagne garde le fauteuil de leader. L'Argentine monte d'une marche et prend la place de la France, qui rétrograde au 3e rang. L'Angleterre et le Portugal conservent leur classement respectivement 4e et 5e devant les Pays-Bas, le Brésil, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne. Cette dernière vient de grignoter deux marches et réintègre le Top 10. La prochaine publication du classement Fifa est fixée pour le 21 novembre, après les matchs de barrages continentaux.