Madagascar: Jiujitsu - Séminaire - Anthony Masblanc partage ses expériences

Le technicien français, Anthony Masblanc, est de passage à Madagascar pour partager ses expériences aux pratiquants de la Grande Île. Ce coach principal du JJB Club et trésorier secrétaire du CBU Combat à Limoges, en France, ainsi que référent technique du JC ASSJ Poule France et Templar CBU Combat à Madagascar, a animé un séminaire jeudi et vendredi au dojo de l'ESCA à Antanimena.

Anthony Masblanc est titulaire de la ceinture noire en jiujitsu brésilien, vainqueur de la Coupe de France en grappling et six fois champion de France, quadruplé en NO GI et doublé en GI, finaliste du tournoi de grappling et multiple médaillé sur les Open NO GI et GI.

« L'objectif a été de transmettre un maximum de technique au pratiquant ainsi que l'approche que j'ai du jiujitsu brésilien », confie Anthony.

« La première partie du séminaire a été axée sur le début de combat, l'amener au sol et le tirage de garde, tandis que la deuxième a été consacrée au travail à partir de la X-garde, avec des soumissions centralisées sur la partie basse du corps », explique le technicien français.

Au cours du séminaire, le technicien français a décerné la ceinture violette à Mahefa Ranarivony, qui devient le coach principal du club partenaire du Templar CBU Combat à Madagascar.

Les séances ont vu la participation de plus d'une vingtaine de pratiquants représentant les clubs de JJB de la capitale.

« Notre prochain objectif sera d'accompagner, sur le plan technique et pédagogique, notre club partenaire, ainsi que de participer au développement de la discipline à Madagascar », a conclu le technicien français.