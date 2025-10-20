Madagascar: Rugby - Le pays engagé sur quatre fronts internationaux

20 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Quatre grands rendez-vous attendent les sélections malgaches de rugby. Entre rêves de Mondial, défis africains et ambition olympique pour les Jeux olympiques de la jeunesse, la préparation bat son plein au stade Makis Andohatapenaka.

Le rugby malgache s'apprête à vivre une période décisive. Les Ladies Makis ouvriront le bal les 16 et 17 novembre au Kenya, lors du Championnat d'Afrique à VII, qualificatif pour la Coupe du monde 2026. Face aux géantes du continent, dont l'Afrique du Sud, les Malgaches veulent marquer leur présence et viser la performance.

Chez les hommes, les Makis à VII prendront part au World Challenger Series dès janvier 2026 à Dubaï, première étape vers une éventuelle accession au circuit mondial HSBC. La préparation physique et technique bat son plein à Andohatapenaka.

Les sélections jeunes, masculines et féminines, affûtent elles aussi leurs armes pour les Jeux africains des Jeunes prévus en décembre 2025 et les Jeux olympiques de la Jeunesse en février 2026 au Sénégal.

« Madagascar prépare quatre grands rendez-vous internationaux avec quatre équipes nationales différentes. Ce ne sera pas facile d'aborder ces compétitions, notamment sur le plan financier. Quoi qu'il en soit, Malagasy Rugby travaille d'arrache-pied pour que tout soit prêt. L'aide de tous les gens de bonne volonté sera la bienvenue », confie Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby.

Consciente des enjeux, la fédération multiplie les efforts logistiques et sportifs. Le rugby malgache avance, déterminé à exister sur chaque terrain où flottera le drapeau national.

