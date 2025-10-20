Madagascar: Spectacle - « Aladdin » débarque bientôt sur scène au CCI Ivato

Sous les projecteurs du CCI Ivato, la magie s'apprête à opérer. La troupe Okalou, qui avait conquis le public avec Le Roi Lion, signe son grand retour avec une comédie musicale inspirée du célèbre conte d'Aladdin. Ce nouveau spectacle promet un voyage féerique entre rêve oriental et modernité urbaine.

Adaptée librement du dessin animé et du film Disney, cette version malgache mise sur une mise en scène immersive : effets spéciaux, projections vidéo et séquences musicales entièrement réorchestrées. L'accent est mis sur le visuel et la narration, pour un rendu aussi captivant qu'émouvant.

Contrairement au Roi Lion, marqué par son ambiance tribale et animale, Aladdin transporte le spectateur dans un univers plus lumineux et féerique. Grâce à un jeu d'écrans inédit à Madagascar, les enchaînements scéniques gagnent en fluidité et en intensité, donnant vie à un spectacle d'une grande modernité.

Les répétitions, entamées dès septembre 2025, se sont intensifiées tout au long du mois d'octobre. Chant, danse et théâtre ont été travaillés séparément avant d'être fusionnés dans des filages complets, intégrant effets techniques et transitions spectaculaires.

Le casting mêle artistes confirmés et nouveaux talents. Ilan Ramakavelo incarne Aladdin, aux côtés de Roxanne Nosima Rakotondrabe (Jasmine), Tsinjo Ny Miarina Rakotozafy (le Génie) et Tsioriniaina Ralambohaja (Jafar). La diversité des profils, allant des enfants débutants aux interprètes expérimentés, témoigne de la volonté d'Okalou de faire de ce spectacle une véritable pépinière artistique. À la direction artistique, on retrouve Betia Rakotomananjo, déjà cheffe d'orchestre du succès Roi Lion 1, 2 et 3. Elle est accompagnée d'Ando Mbolatiana à la chorégraphie, et du duo Andy et Seheno Rasoanarivo à la coordination générale.

Pensé pour toute la famille, Aladdin s'adresse autant aux enfants qu'aux amateurs de théâtre musical, de danse et d'univers Disney. Un rendez-vous pour tous les rêveurs et passionnés de spectacle vivant.