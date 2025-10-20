Tunisie: Ministre de l'Équipement - « Il est impératif d'arrêter le déversement du phosphogypse dans la mer »

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a souligné, lors d'une session plénière à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) sur la situation à Gabès, la nécessité d'arrêter le déversement du phosphogypse en mer, de créer un site de stockage contrôlé et de travailler à la valorisation circulaire de ce matériau.

Il a ajouté, dans le même contexte, que le phosphogypse peut être utilisé dans la fabrication de matériaux de construction, en s'appuyant sur les études et recherches en cours dans ce domaine, ainsi que sur des expériences similaires menées dans certains pays.

Il a également indiqué que des expériences menées en Tunisie ont prouvé leur efficacité, à l'image du projet Taparura, qui a permis de transformer ce matériau en un espace naturel et d'y planter divers arbres.

Le ministre a enfin affirmé que la réhabilitation de l'environnement est tout à fait possible grâce à une gestion contrôlée de l'utilisation du phosphogypse.