Tunisie: SONEDE - Coupures d'eau à Bab Saâdoun, au Bardo et dans plusieurs quartiers de Tunis

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a signalé une panne soudaine sur le canal de distribution principal de 300 mm de diamètre au niveau de la rue Meftah Saâdallah à Bab Saâdoun.

Ceci a entraîné des perturbations et des coupures dans la distribution d'eau potable depuis sept heures du matin aujourd'hui, 20 octobre 2025, dans les rues et quartiers suivants, à savoir à la Rue Meftah Saâdallah, l'Avenue des États-Unis, la Cité Skik Ras Ettabia, la Rue Habib Bouguatfa, Rue Kairouan, Rue Lituanie, Rue Pologne, Rue Riga, Rue El Jerid, Rue Jéricho, Rue Téhéran, en plus des casernes Meftah Saâdallah, des casernes Rue Kairouan (Banque de Sang) et des casernes Rue Pologne à Bab Saâdoun.

Des perturbations de l'alimentation en eau seront observés dans des rues et des quartiers du Bardo, dont l'Avenue Habib Bourguiba et ses rues adjacentes, ainsi que la Rue Habib Bouguatfa, zone d'El Henaïa.

Il est prévu que la distribution reprenne progressivement son cours normal à partir de dix-sept heures (17h00) aujourd'hui.