Tunisie: Ligue 1 - 10e journée - Le CSS enchaîne

Les Sfaxiens ont aligné hier la passe de deux en s'imposant à domicile face aux Capbonais de Soliman.

S'il y a un homme heureux, hier après-midi, c'est bel et bien Mohamed Kouki. La nette victoire obtenue devant l'Avenir Sportif de Soliman sur le score de 2 à 0 est venue rassurer le coach sfaxien. Lui qui était sur un siège éjectable la veille de la précédente journée à l'issue de laquelle il est allé chercher une large victoire à Kairouan sur le score de 3 à 0.

Hier, à domicile, le public sfaxien, venu nombreux encourager son équipe fanion, a quitté heureux les gradins du stade Taieb Mhiri. Un public rassuré aussi que son équipe est désormais sur la bonne voie. Plus entreprenants, mais surtout percutants, les Sfaxiens ont su mettre à profit deux des occasions qu'ils se sont créées.

D'abord, à la 39' sur un corner bien tiré par le capitaine Ali Maaloul et Mohamed Amine Ben Ali de terminer le travail en logeant la balle dans les filets d'un Moez Ben Chérifia, impuissant. Puis, dans le temps additionnel et toujours sur une balle arrêtée, cette fois-ci un coup franc direct bien botté par le même Ali Maaloul et Omar Ben Ali, laissé sans surveillance, reprend directement dans la cage, laissant sans voix, Ben Chérifia (90'+2).

L'ASM rechute à domicile !

Pour le deuxième match de suite disputé à domicile, l'ASM concède la défaite. Un échec essuyé hier devant un adversaire direct, en l'occurrence les Miniers de Métlaoui. Des Marsois qui, paradoxalement, avaient remporté lors de la précédente journée une écrasante victoire à Béja (6-0).

Sans être brillants, les Métlaouis ont fait, hier, ce qu'il fallait sur la pelouse du Chtioui: prendre l'ascendant à l'ultime minute de la première mi-temps grâce un but signé Ahmed Ouled Behi (45'). Un ascendant qu'ils ont su préserver tout au long de la seconde mi-temps. En se montrant réalistes et déterminés, les Miniers sont revenus avec les trois points de la victoire de La Marsa.

Quant aux banlieusards, la défaite concédée hier soulève l'interrogation : quand allaient-ils retrouver leurs habitudes en Ligue 1. De vieilles habitudes qu'ils semblent perdre à cause de longues années passées dans les divisions inférieures. Il fut un temps où les Marsois étaient invincibles à domicile.

L'échec essuyé hier est venu confirmer qu'ils sont encore à la recherche du temps perdu. Après 10 journées, les "Vert et Jaune" n'arrivent toujours pas à trouver leur vitesse de croisière. Il est impératif qu'ils retroussent les manches et mettent fin à leurs résultats en dents de scie... tant qu'il est encore temps.