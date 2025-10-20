Tunisie: Le meurtrier de la petite fille de Bhar Lazrag condamné à la réclusion à perpétuité

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné un jeune homme d'une trentaine d'années à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'une fillette suite à une agression, dans la région de Bhar Lazrag, au nord de la capitale.

Les faits de l'affaire remontent au mois de mai 2024, lorsque les unités de sécurité de la région de Bhar Lazrag ont été informées qu'une fillette de sept ans avait été enlevée par un individu inconnu. Les investigations ont conduit à la découverte du corps de la fillette qui a été retrouvé, tandis que l'accusé avait pris la fuite. Il a été arrêté plus tard alors qu'il se préparait à quitter le pays clandestinement.

Les expertises techniques et scientifiques menées ont révélé que la fillette avait été agressée par l'accusé avant qu'il ne l'a tue.