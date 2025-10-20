Tunisie: Hammam Sousse - Un activiste connu sur TikTok tué de plusieurs coups de couteau

La région de Hammam Sousse a été le théâtre, dans la nuit de samedi à dimanche, d'un meurtre dont la victime est un jeune homme décédé des suites de coups de couteau, soupçonnés d'avoir été portés par son ami.

Des sources sécuritaires ont expliqué à Mosaïque FM que la victime, originaire du gouvernorat de Kairouan et activiste connu sur la plateforme « TikTok », se rendait fréquemment chez son ami qui loue une habitation à Hammam Sousse. Une dispute aurait éclaté entre eux la nuit du drame, vraisemblablement pour une somme d'argent ne dépassant pas 70 dinars.

Les mêmes sources ont ajouté que le suspect a poignardé son ami, le tuant sur le coup, avant de quitter les lieux.

Les unités de sécurité relevant du district de Sousse Nord ont réussi à localiser sa cachette et à l'arrêter.