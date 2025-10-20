Tunisie: Le drapeau tunisien fête son 198ème anniversaire

La Tunisie célèbre aujourd'hui, lundi 20 octobre 2025, le 198e anniversaire du drapeau tunisien, dont la création remonte à l'année 1827.

Chaque année, les Tunisiens célèbrent cet anniversaire, tant au niveau officiel que populaire, à travers l'organisation de défilés et de manifestations, la publication de photos du drapeau tunisien sur les réseaux sociaux, et la mise en lumière de l'histoire de sa création.

Hier, dimanche, plusieurs citoyens ont participé à une manifestation sur l'avenue Habib Bourguiba, dans la capitale, organisée par l'association « Tourathna » (Notre Patrimoine) pour marquer cet anniversaire. Ils ont brandi des drapeaux tunisiens, réagissant aux différents segments d'animation de la manifestation que l'association a l'habitude d'organiser chaque année sous le slogan « Kharjet el A'lam » (La Sortie du Drapeau), avec la participation d'organisations et d'associations telles que les « Scouts Tunisiens » et le Croissant-Rouge Tunisien.

La manifestation a commencé devant le Théâtre Municipal de la capitale jusqu'à la statue d'Ibn Khaldoun, avec la participation des majorettes de Ksar Hellal, et a été entrecoupée d'ateliers de dessin pour enfants, d'une exposition d'arts plastiques et d'une prestation de chorale devant le Théâtre Municipal.

Caractéristiques du drapeau de la République Tunisienne

Il est de couleur rouge, avec un disque blanc en son centre, portant une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge, comme le précise la Constitution Tunisienne. Le drapeau tunisien a conservé ces caractéristiques pendant la période du colonialisme français.

Le Sultan Hussein Bey II a ordonné la création d'un drapeau distinctif pour la marine tunisienne le 20 octobre 1827, après la bataille de Navarin, afin de se distinguer des autres drapeaux, avant son adoption officielle en 1831. Depuis lors, il est resté « un symbole de l'unité nationale, de la résistance et de l'aspiration à la liberté ».

Le 1er juin 1959, il a été proclamé drapeau d'État de la République Tunisienne, conformément à la constitution du pays de l'époque. Puis, le 30 juin 1999, ses dimensions et son design ont été précisés avec exactitude par une loi spéciale (Loi n° 99/56 du 30 juin 1999, adoptée le 3 juillet de la même année par la Chambre des Députés). L'aspect général du drapeau est resté inchangé jusqu'à ce jour.

Cette loi stipule que le drapeau doit être de forme rectangulaire de couleur rouge, et que sa largeur doit être égale aux deux tiers de sa longueur. Au milieu du drapeau se trouve un cercle blanc dont le diamètre est égal au tiers de la longueur du rectangle, et son centre est le point d'intersection des diagonales du rectangle. Dans le cercle se trouve une étoile rouge à cinq branches, dont le centre est sur l'axe vertical, à droite du centre du cercle, à une distance égale à un trentième de la longueur du drapeau dans la direction opposée au côté fixé au mât.

Selon la même loi, au-dessus du drapeau destiné au Président de la République, l'expression « Pour la Patrie » est inscrite en lettres d'or. Il est fixé à une lance à pointe dorée, sur laquelle sont gravés le cercle, l'étoile et le croissant, et un ruban portant un drapeau y est attaché.