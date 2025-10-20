Sénégal: Ndioum - Le mouvement Sénégal Bi Nu Bokk lance ses activités !

Le mouvement Sénégal Bi Nu Bokk amorce son implantation dans le nord du Sénégal. Ce samedi, ses responsables ont organisé à Ndioum une journée de lancement officiel pour la vente des cartes de membres.

L'événement a mobilisé des représentants venus de 13 des 22 communes du département de Podor, une participation saluée par Nawel Thiam, responsable politique à Ndioum et membre fondateur du mouvement. Pour lui, cette affluence est un signe fort. » La présence de ces personnes témoigne de l'intérêt croissant pour cette nouvelle force politique. Notre objectif est de bâtir une base solide dans cette partie du pays, et la mobilisation d'aujourd'hui montre que les populations adhèrent à notre projet « , a-t-il déclaré.

Lors de cette rencontre, Nawel Thiam et ses camarades ont officiellement lancé la vente des cartes de membres. Un geste hautement symbolique qui marque l'entrée de Sénégal Bi Nu Bokk dans l'arène politique locale. Le mouvement affiche clairement son ambition de peser dans les prochaines échéances électorales. « Nous invitons nos frères de l'opposition à se joindre à nous. Ensemble, nous mènerons le combat pour changer le Sénégal. Les portes du mouvement sont ouvertes à toute personne désireuse de s'engager », a ajouté Nawel Thiam.

Par cette initiative, Sénégal Bi Nu Bokk entend s'ancrer durablement dans le paysage politique du Fouta, tout en prônant l'unité des forces de changement.