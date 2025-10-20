Sénégal: Nécrologie - Décès d'Abdou Aziz Mbaye, président des communicateurs traditionnels du pays

Le président des communicateurs traditionnels du Sénégal, Abdou Aziz Mbaye « Mame Fama », est décédé ce dimanche soir à Dakar. Selon des sources concordantes, il a rendu l'âme à l'hôpital Fann, des suites d'une courte maladie.

Figure respectée du monde de la tradition orale, Abdou Aziz Mbaye incarnait le pont entre les générations de griots, de médiateurs sociaux et de gardiens du patrimoine immatériel sénégalais.

Sa dernière apparition publique remonte à mercredi passé à Pikine lors d'un point de presse annonçant la tenue de la journée internationale Mame Fawade Wélé prévue le 15 novembre prochain.

Sa disparition laisse un grand vide au sein de la confrérie tidiane et de la communauté des communicateurs traditionnels, où il jouait un rôle de fédérateur et de défenseur des valeurs culturelles.

Homme de paix et ancien fonctionnaire de l'administration sénégalaise, il avait consacré sa vie à la promotion du dialogue, à la transmission des savoirs et à la préservation des coutumes sénégalaises dans un contexte de modernité galopante.