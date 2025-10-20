Sénégal: Kolda - 115 kg de cocaïne saisis à Kalifourou

19 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La vigilance douanière aux frontières sénégalaises continue de porter ses fruits dans la lutte contre le trafic international de drogue. Un mois après une première saisie, la brigade commerciale des douanes de Kalifourou, relevant de la subdivision de Kolda (Direction régionale des douanes du Sud), a intercepté, le vendredi 17 octobre, aux environs de 9 h, 115 kg de cocaïne dissimulés dans les parois de la carrosserie d'une voiture Toyota Tundra, en provenance d'un pays voisin.

Les 100 plaquettes de drogue, soigneusement emballées et camouflées dans des compartiments aménagés, ont été testées positives à la cocaïne par le Laboratoire national de la police technique et scientifique.

La valeur marchande de cette saisie est estimée à 9,2 milliards de francs CFA, un chiffre qui témoigne de l'ampleur du trafic et de l'efficacité des techniques d'investigation mises en oeuvre par les douanes sénégalaises.

Deux individus de nationalité étrangère ont été arrêtés lors de l'opération. L'enquête se poursuit afin de démanteler les réseaux impliqués et de comprendre les ramifications transfrontalières de ce trafic.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une mobilisation tous azimuts

Cette nouvelle interception s'inscrit dans une dynamique plus large de sécurisation du territoire. Les unités douanières terrestres, maritimes et aériennes poursuivent leur croisade contre les trafics illicites, avec une détermination renouvelée. L'Administration des douanes appelle à une collaboration active des populations pour renforcer ce front commun contre les drogues et autres formes de contrebande.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.