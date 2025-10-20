Sénégal: Kolda - 115 kg de cocaïne saisis à Kalifourou

La vigilance douanière aux frontières sénégalaises continue de porter ses fruits dans la lutte contre le trafic international de drogue. Un mois après une première saisie, la brigade commerciale des douanes de Kalifourou, relevant de la subdivision de Kolda (Direction régionale des douanes du Sud), a intercepté, le vendredi 17 octobre, aux environs de 9 h, 115 kg de cocaïne dissimulés dans les parois de la carrosserie d'une voiture Toyota Tundra, en provenance d'un pays voisin.

Les 100 plaquettes de drogue, soigneusement emballées et camouflées dans des compartiments aménagés, ont été testées positives à la cocaïne par le Laboratoire national de la police technique et scientifique.

La valeur marchande de cette saisie est estimée à 9,2 milliards de francs CFA, un chiffre qui témoigne de l'ampleur du trafic et de l'efficacité des techniques d'investigation mises en oeuvre par les douanes sénégalaises.

Deux individus de nationalité étrangère ont été arrêtés lors de l'opération. L'enquête se poursuit afin de démanteler les réseaux impliqués et de comprendre les ramifications transfrontalières de ce trafic.

Une mobilisation tous azimuts

Cette nouvelle interception s'inscrit dans une dynamique plus large de sécurisation du territoire. Les unités douanières terrestres, maritimes et aériennes poursuivent leur croisade contre les trafics illicites, avec une détermination renouvelée. L'Administration des douanes appelle à une collaboration active des populations pour renforcer ce front commun contre les drogues et autres formes de contrebande.