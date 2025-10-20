Sénégal: Assemblées annuelles du FMI - Le pays réaffirme sa posture souveraine

Une délégation du Sénégal, conduite par M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, a pris part aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, tenues du 13 au 18 octobre 2025 à Washington D.C.

La délégation gouvernementale comprenait également M. Ahmadou Al Aminou Lo, ministre d'État chargé de l'Agenda national de Transformation, M. Birame Souleye Diop, ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines, M. Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, et M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.Cette participation a permis au Sénégal de réaffirmer sa posture d'acteur souverain, engagé dans la mise en oeuvre d'un agenda de réformes au service d'une renaissance économique et financière durable.

En marge des travaux, la délégation, conduite par le ministre des Finances et du Budget, a été reçue par Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. La rencontre a permis de constater une convergence de vues sur la trajectoire constructive engagée et de réaffirmer la volonté commune d'avancer rapidement vers la conclusion d'un nouveau programme.