Sénégal: Les Lions rugissent encore - Week-end de folie pour les Sénégalais

De la performance XXL d'Iliman Ndiaye à l'Etihad Stadium aux débuts impressionnants de Nobel Mendy avec le Rayo Vallecano, les Lions ont une nouvelle fois répondu présents et confirment leur forme étincelante depuis le début de la saison.

Iliman Ndiaye éblouit l'Etihad Stadium malgré la défaite d'Everton

En Premier League, les Toffees, qui se déplaçaient à l'Etihad Stadium ce week-end, ont sombré face à Manchester City. Mais la prestation exceptionnelle d'Iliman Ndiaye n'est pas passée inaperçue. Le numéro 10 d'Everton a étalé toute sa classe face aux Sky Blues, se montrant omniprésent sur le terrain, aussi bien dans les phases offensives que défensives.

L'international sénégalais a multiplié les efforts, créant plusieurs occasions franches que ses coéquipiers n'ont pas su concrétiser. À la 14e minute notamment, il délivre un centre en retrait parfait pour l'attaquant bissau-guinéen Beto, qui manque inexplicablement le cadre alors que le gardien était déjà battu.

Privé de Jack Grealish, Everton s'en est entièrement remis à son meneur de jeu sénégalais. Véritable maestro, Ndiaye a souvent donné le tournis aux défenseurs de City, se distinguant comme le seul joueur d'Everton à sortir du lot.

Illiman Ndiaye séduit l'Etihad StadiumÀ sa sortie à la 86e minute, une partie du public de l'Etihad lui a même réservé des applaudissements, signe de reconnaissance pour sa prestation de haut niveau.

La Ligue 1 française parle wolof

Robinho Vaz, qui recevait ce week-end à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1 la colonie sénégalaise du Havre AC -- composée de Mory Diaw, Issa Soumaré, Rassoul Ndiaye et Arouna Sanganté, tous titulaires --, a remporté le duel, et avec la manière.

Entré en jeu à la 66e minute, l'attaquant franco-sénégalais s'est rapidement illustré en délivrant une passe décisive à l'Anglais Mason Greenwood. Il a ensuite rendu sa soirée inoubliable en inscrivant un but à la 88e minute sur une remise de la tête de Pierre-Emerick Aubameyang. L'Olympique de Marseille s'est imposé sur le score de six buts à deux.

L'attaquant de 18 ans vit un début de saison de rêve et profite pleinement de la confiance que lui accorde son entraîneur pour briller. En seulement 120 minutes jouées cette saison, il est déjà décisif à quatre reprises (deux buts et deux passes décisives) -- des statistiques exceptionnelles pour le jeune prodige.

Côté havrais, Issa Soumaré a délivré une passe décisive sur l'ouverture du score signée Yassine Kechta. L'attaquant sénégalais de 25 ans réalise lui aussi un excellent début de saison en Ligue 1, avec trois buts et deux passes décisives en huit matchs de championnat.

Mory Diaw, de son côté, a repoussé tant bien que mal les assauts des attaquants marseillais, mais, abandonné par sa défense, a fini par encaisser six buts, dont un quadruplé de Mason Greenwood.

Grâce à cette large victoire (6-2), l'Olympique de Marseille s'empare de la première place du championnat, profitant du match nul du Paris Saint-Germain contre le Racing Club de Strasbourg (3-3) la veille.

Yehvann Diouf impérial face à Lyon

À l'Allianz Riviera, Yehvann Diouf a été impérial face à l'Olympique Lyonnais. Un penalty arrêté et cinq parades décisives : le gardien de but sénégalais a écoeuré les attaquants des Gones, samedi, en Ligue 1.

De toute sa carrière professionnelle, l'Anglais Maitland-Niles n'avait jamais manqué un penalty. C'était avant de croiser la route du portier sénégalais. Yehvann était infranchissable tout au long de la partie. Si Nice n'a encaissé que deux buts malgré les multiples assauts lyonnais, c'est bien grâce à lui.

Antoine Mendy, également titulaire dans la défense à trois de l'OGC Nice, a lui aussi brillé. Le défenseur sénégalais a remporté six duels sur sept, effectué dix dégagements et récupéré trois ballons.

Côté lyonnais, la surprise fut de voir Moussa Niakhaté débuter sur le banc. Le défenseur central sénégalais est entré en jeu à treize minutes de la fin, mais c'était déjà trop tard pour les Gones, qui avaient encaissé trois buts.

Suite à cette victoire, Nice se relance et intègre enfin la première partie du tableau, occupant désormais la neuvième place. Les Lyonnais, qui avaient l'opportunité de passer devant le Paris Saint-Germain en cas de victoire, se retrouvent quatrièmes.

Soumanou Sambou et Bamba Dieng sauvent Lorient

Au stade du Moustoir, Lorient recevait le Stade Brestois. Les Merlus ont échappé de peu à la défaite, et pour cela, ils peuvent remercier leur duo d'attaquants sénégalais Soumanou Sambou et Bamba Dieng.

Les deux joueurs sont entrés en jeu à la 72e minute et se sont montrés décisifs à la 89e : Bamba sert Soumanou qui marque le but égalisateur (3-3).

Baptême de feu réussi pour Nobel Mendy avec le Rayo Vallecano

En Espagne, le défenseur central sénégalais a enfin effectué ses débuts avec le club madrilène. Titulaire pour la première fois cette saison, il a livré une prestation très convaincante. Nobel Mendy a disputé 86 minutes, remporté 100 % de ses duels (3/3), réalisé 13 dégagements, intercepté 3 ballons et réussi 2 tacles.

Des débuts très prometteurs pour le jeune défenseur, qui n'a pas été épargné par les blessures ces derniers mois. Son mercato a également été agité, marqué par des transferts avortés au PSV Eindhoven (Pays-Bas) et aux Rangers (Écosse), avant qu'il ne reste finalement en Espagne pour s'engager avec le Rayo Vallecano.

Aujourd'hui, débarrassé de ses pépins physiques et plus déterminé que jamais, Nobel Mendy lance enfin sa saison et de la plus belle des manières.

Keita Baldé décisif avec Monza

L'attaquant sénégalais a offert la victoire à Monza ce samedi 18 octobre, à l'occasion de la 8e journée de Serie B. Il a inscrit le seul but de la rencontre, permettant à son club de décrocher trois points précieux face à Frosinone dans la course à la montée en Serie A.

Ce but, son premier de la saison, revêt une importance particulière pour lui. Traversant une période difficile et très peu utilisé en début de saison, Keïta Baldé, à force de travail et de persévérance, revient petit à petit à son meilleur niveau. Il semble désormais prêt à aider son club à retrouver l'élite du football italien.

Ousseynou Niang buteur puis passeur décisif en Belgique

Ousseynou Niang, qui a récemment fêté ses 24 ans, a illuminé le stade Joseph Marien lors de la réception de Charleroi, à l'occasion de la onzième journée de Pro League belge. Le piston gauche de l'Union Saint-Gilloise a inscrit un but juste après le retour des vestiaires, à la 48e minute, avant de délivrer une passe décisive à Mathias Rasmussen, scellant définitivement les espoirs de Charleroi à la 73e minute.

L'Union s'est imposée sur le score de trois buts à un et conforte sa place de leader au classement général.

Ousseynou Niang compte désormais quatre contributions décisives cette saison (2 buts et 2 passes décisives), mais il serait difficile de dénombrer le nombre de dos qu'il a brisés en Belgique.

Sadio Mané double passeur décisif avec Al-Nassr

Sadio Mané est sur une forme étincelante depuis plusieurs semaines et l'a une nouvelle fois confirmé ce week-end. Le numéro 10 des Lions a réalisé une prestation époustouflante en Saudi Pro League, en délivrant deux passes décisives face à Al-Fateh : d'abord à João Félix, puis à Cristiano Ronaldo, qui a inscrit son 949e but en carrière.

Al-Nassr s'est imposé sur le score de 5-1, consolidant ainsi sa première place au classement. En cinq rencontres cette saison, le club de Riyad a remporté tous ses matchs, inscrivant 19 buts et n'en encaissant que deux. Sur ces 19 réalisations, Sadio Mané a été directement impliqué dans six.

Fortement critiqué ces derniers mois, l'ancien Red semble renaître de ses cendres, tel un phénix. Mais était-il vraiment "mort" ? Certainement pas. Sadio Mané est bel et bien de retour, prêt à briller à nouveau sur la scène mondiale.

À 62 jours de la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs sénégalais affichent une excellente forme. Pape Thiaw disposera de joueurs prêts pour aller chercher la deuxième étoile du Sénégal.