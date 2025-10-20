Sénégal: Le président Diomaye célèbre la Journée des Héros

20 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a commémoré lundi, aux côtés de son homologue kenyan, la Journée des Héros au stade Ithookwe, dans le comté de Kitui. Il a profité de cette occasion pour plaider pour une synergie africaine autour de la mémoire collective.

À l'invitation de son homologue le président de la République du Kenya, William Samoei Ruto, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a pris part, ce lundi matin, aux célébrations officielles de la Journée des Héros (Mashujaa Day). Les festivités se sont déroulées au stade Ithookwe, dans le comté de Kitui.

Dans son allocution, rapporte une note de la présidence du Sénégal, le chef de l'État a salué la mémoire des héros kényans et africains, soulignant que « célébrer nos héros, c'est préserver notre histoire et affermir notre avenir ».

A lire aussi : Après Kigali, le président Faye se rend à Nairobi

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également, selon la même source, plaidé pour une synergie africaine autour de la mémoire collective, à travers l'éducation, la recherche et la valorisation des figures de résistance et de libération du continent.

Cette cérémonie solennelle, ponctuée de défilés civils et militaires, de prestations culturelles et d'hommages symboliques, a été le moment pour le président Bassirou Diomaye Faye de réaffirmer, par sa présence, la profondeur des liens d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Kenya.

Car, rappelle le texte, ces deux pays sont unis dans leur engagement pour une Afrique souveraine, solidaire et fière de son héritage.

Il convient de noter que, célébrée chaque 20 octobre, la Journée des Héros occupe une place centrale dans la mémoire nationale kényane. Elle rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont marqué l'histoire du pays par leur courage, leur patriotisme et leur engagement en faveur de la liberté et du progrès.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.