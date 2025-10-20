Sénégal: Le président Diomaye célèbre la Journée des Héros

Le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a commémoré lundi, aux côtés de son homologue kenyan, la Journée des Héros au stade Ithookwe, dans le comté de Kitui. Il a profité de cette occasion pour plaider pour une synergie africaine autour de la mémoire collective.

À l'invitation de son homologue le président de la République du Kenya, William Samoei Ruto, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a pris part, ce lundi matin, aux célébrations officielles de la Journée des Héros (Mashujaa Day). Les festivités se sont déroulées au stade Ithookwe, dans le comté de Kitui.

Dans son allocution, rapporte une note de la présidence du Sénégal, le chef de l'État a salué la mémoire des héros kényans et africains, soulignant que « célébrer nos héros, c'est préserver notre histoire et affermir notre avenir ».

Il a également, selon la même source, plaidé pour une synergie africaine autour de la mémoire collective, à travers l'éducation, la recherche et la valorisation des figures de résistance et de libération du continent.

Cette cérémonie solennelle, ponctuée de défilés civils et militaires, de prestations culturelles et d'hommages symboliques, a été le moment pour le président Bassirou Diomaye Faye de réaffirmer, par sa présence, la profondeur des liens d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Kenya.

Car, rappelle le texte, ces deux pays sont unis dans leur engagement pour une Afrique souveraine, solidaire et fière de son héritage.

Il convient de noter que, célébrée chaque 20 octobre, la Journée des Héros occupe une place centrale dans la mémoire nationale kényane. Elle rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont marqué l'histoire du pays par leur courage, leur patriotisme et leur engagement en faveur de la liberté et du progrès.