Sénégal: Guédé-Village - Rizières et champs de gombo engloutis par les eaux !

La montée inquiétante des eaux du fleuve Sénégal commence à faire des ravages dans le département de Podor. À Guédé Village, localité bordant le Doué, les producteurs agricoles font face à une situation dramatique. Des rizières sur le point d'atteindre le stade d'épiaison ainsi que des champs de gombo ont été submergés.

Les dégâts sont particulièrement sévères dans les périmètres irrigués aménagés en 1989 grâce à un financement de la Coopération italienne. « Ces parcelles représentent environ 200 hectares exploités par deux cents ménages. Malheureusement, elles sont situées à proximité d'une grande mare. Ce qui les rend très vulnérables aux crues », explique Yaya Oumar Aw, notable du village.

Selon lui, près de 20 hectares de riz ont été cultivés cette année, essentiellement sur fonds propres des producteurs. « Le riz était presque à maturité. Aujourd'hui, 90% des cultures sont sous les eaux », déplore-t-il. Quant au gombo, planté sur 15 hectares, 80% de la superficie a été ravagée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà des parcelles cultivées, les zones non exploitées cette saison ont également été touchées, compromettant la prochaine campagne de contre-saison froide dédiée à la tomate et à l'oignon.

« Même les terres laissées en jachère ne pourront pas être utilisées à court terme », avertit M. Aw. Face à cette situation alarmante, les producteurs de Guédé Village lancent un appel pressant aux autorités étatiques. Ils réclament un appui d'urgence, tant en vivres qu'en intrants agricoles, mais surtout la réhabilitation des périmètres endommagés. « Il est impératif que l'État nous soutienne pour éviter une crise alimentaire locale. De nombreuses familles sont déjà durement touchées par la conjoncture. Nous voulons retourner dans nos parcelles dès que possible », plaide le notable.

Si le coeur du village reste encore épargné, l'avancée continue de l'eau inquiète. « Pour l'instant, Guédé n'est pas menacé, mais pour combien de temps encore ? » s'interroge-t-on. À l'échelle du département de Podor, la situation est critique. La côte d'alerte de 5 mètres a été franchie depuis plusieurs semaines. Ce dimanche 19 octobre 2025, le niveau du fleuve atteignait 5,69 mètres, dépassant les 5,63 mètres enregistrés à la même période l'année dernière.