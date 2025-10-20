Invité de l'émission Point de Vue sur la RTS, dimanche 19 octobre 2025, Me Massokhna Kane a livré une analyse rigoureuse de la gouvernance de la Senelec, de sa politique tarifaire et des orientations stratégiques du secteur de l'électricité au Sénégal.

Malgré une capacité de production présentée comme excédentaire et un bénéfice net de 39 milliards de francs CFA en 2024, la société nationale d'électricité reste sous le feu des critiques. Tarifs jugés prohibitifs, recours controversé à un navire turc pour la production, lenteur de la restructuration : les défis de gouvernance du système électrique sénégalais demeurent entiers.

La cherté persistante de l'électricité constitue l'une des préoccupations majeures des ménages et des acteurs économiques au Sénégal. Bien que la Senelec assure disposer d'une capacité de production supérieure à la demande nationale, les consommateurs s'interrogent sur la hausse continue des factures, a fait savoir Me Massokhna Kane. De même, révèle-t-il, selon plusieurs spécialistes, les irrégularités du système de comptage figurent parmi les causes principales de cette situation.

La fiabilité des compteurs, parfois remise en cause, compromet la transparence de la facturation. De plus, la structure tarifaire, jugée complexe et inéquitable, entretient la confusion. Officiellement, la Senelec soutient qu'aucune augmentation n'a été opérée depuis 2023.

Pourtant, deux réajustements tarifaires ont bien eu lieu cette année-là -- en janvier et en décembre à la suite de la suppression de la TVA sur la tranche sociale. Autre point de controverse : le recours à un navire turc producteur d'électricité, stationné au large de Dakar. Son coût annuel, estimé entre 30 et 50 milliards de francs CFA, suscite de vives interrogations. Cette dépense paraît difficilement justifiable alors que la Senelec affirme produire au-delà des besoins du pays.

Sur le plan financier, la Senelec affiche un bénéfice net de 39 milliards de francs CFA en 2024. Une performance qui interroge sur la cohérence entre sa mission de service public et sa logique de rentabilité. En principe, l'entreprise n'a pas vocation à engranger d'importants profits, mais à équilibrer ses comptes afin de garantir des tarifs abordables.

L'État, de son côté, continue de subventionner lourdement le secteur, prenant en charge une part considérable du coût réel de production. Ces aides représentent toutefois une charge budgétaire importante, sans remédier durablement au coût structurellement élevé de l'électricité, l'un des plus chers du continent africain.

La restructuration de la Senelec, pourtant engagée depuis plus d'une décennie, reste inachevée. Le Code de l'électricité, adopté en 2021, prévoyait une séparation fonctionnelle des activités de production, de transport et de distribution dans un délai de trois ans. Quatre ans plus tard, cette réforme n'a toujours pas abouti, malgré quelques avancées sur le plan comptable.

Par ailleurs, la fraude électrique continue de grever les finances de la société. Le manque à gagner, évalué par la Senelec à près de 25 milliards de francs CFA par an, demeure difficile à vérifier faute d'enquêtes indépendantes.

Entre exigences économiques et impératifs sociaux

À la croisée des chemins, la Senelec fait face à une triple exigence : maintenir sa rentabilité, remplir sa mission sociale et mener à bien sa transformation structurelle. Seule une restructuration effective, assortie d'une transparence accrue et d'une maîtrise rigoureuse des coûts, permettra de restaurer la confiance des usagers et de garantir, à terme, une électricité stable, équitable et durablement accessible à l'ensemble des Sénégalais, selon Me Kane.

Rappelons qu'une marche citoyenne s'est tenue le vendredi 17 octobre 2025 à Dakar pour dénoncer la cherté du courant "Woyofal", symbole du malaise persistant autour du prix de l'énergie.