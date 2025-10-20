Une délégation du Sénégal, conduite par Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget, a pris part aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (Fmi) et du Groupe de la Banque mondiale, tenues du 13 au 18 octobre 2025 à Washington D.C.

Selon un communiqué de presse, la délégation gouvernementale comprenait également Ahmadou Al Aminou Lo, Ministre d'État, chargé de l'Agenda national de transformation, Birame Souleye Diop, Ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines, Abdourahmane Sarr, Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que Mabouba Diagne, Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Cette participation, hautement stratégique, souligne la même source, a permis au Sénégal de réaffirmer sa posture d'acteur souverain, engagé dans la mise en oeuvre d'un agenda ambitieux de réformes au service d'une renaissance économique et financière durable.

Le communiqué informe que la délégation, conduite par le Ministre des Finances et du Budget, a été reçue par Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale de l'institution. «Cette rencontre a permis de constater une convergence de vues sur la trajectoire constructive engagée et de réaffirmer la volonté commune d'avancer rapidement vers la conclusion d'un nouveau programme. Les deux parties se sont engagées à parachever les échanges techniques déjà amorcés.

A cet effet, une mission du Fmi est attendue à Dakar dès la semaine prochaine pour poursuivre les négociations entamées à Washington », précise-t-on. Le Ministre des Finances et du Budget a salué la posture ouverte et constructive de la Directrice générale qui a rappelé, dans sa communication du 3 octobre 2025, la qualité du dialogue et l'importance d'un partenariat fondé sur la transparence et la responsabilité.

Des rencontres ont également eu lieu avec les autorités du Groupe de la Banque mondiale notamment avec Mme Anna Bjerde, Directrice générale des opérations, Ousmane Diagana, Vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et Makhtar Diop, Directeur général de la Société financière internationale (Sfi).

Revenant sur la coopération, les ministres ont salué la robustesse du partenariat entre le Sénégal et la Banque mondiale, et ont exprimé la reconnaissance du pays pour l'appui constant de l'institution notamment dans la réalisation de ses objectifs de croissance et de développement.

Ils ont félicité les dirigeants du Groupe pour la nature du partenariat, orienté vers les résultats et caractérisé par une grande agilité d'intervention. La capacité de la banque à adapter sa stratégie aux priorités nationales et aux opportunités du pays reste un facteur majeur de réussite.

Pour leur part, les autorités de la Banque mondiale ont, unanimement, salué la vision des autorités sénégalaises centrée sur la transparence, la qualité du programme en cours et l'adéquation entre les politiques et les réformes mises en oeuvre.

Ces réformes orientées vers la bonne gouvernance, la digitalisation de la gestion publique et la création de valeur, s'inscrivent pleinement dans les axes stratégiques du Groupe. Elles ont réaffirmé la volonté de l'institution de se tenir aux côtés du Sénégal pour accompagner et financer sa transformation. Un appel a été lancé pour renforcer la coordination avec le Fmi, en vue de la finalisation du nouveau programme économique et financier.

Selon le communiqué, en marge des rencontres institutionnelles, la délégation sénégalaise a tenu plusieurs réunions avec de grands établissements financiers internationaux ainsi que des fonds d'investissement.

Les discussions ont porté sur les perspectives économiques du pays, soutenues par le secteur des hydrocarbures, notamment le gas-to-power et le gas-to-industries, identifiés comme des leviers de compétitivité, de réduction des subventions énergétiques et de création d'emploi de qualité pour les jeunes.

Lors de ces échanges structurés autour des intentions de financement des uns et des autres, le Ministre a mis en exergue les axes de la consolidation budgétaire, reposant sur : une mobilisation accrue des recettes grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale ; une rationalisation des dépenses courantes ; une réorientation stratégique des investissements publics fondée sur la maturité et la rentabilité des projets.