Togo: ASCK s'offre la Super Coupe et lance la saison en force

20 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le rideau s'est levé dimanche sur la saison 2025-2026 du championnat de première division.

En match d'ouverture, la Super Coupe opposait le champion en titre, l'Association Sportive des Chauffeurs de la Kozah (ASCK), au vice-champion Gbohloésu des Lacs.

Et c'est un ASCK impérial qui a donné le ton de la nouvelle saison en s'imposant 3-0 grâce à un triplé d'Aschraf Seidou, véritable chef d'orchestre du match. L'attaquant a trouvé le chemin des filets à la 70e, 78e et 81e minute, scellant ainsi le sort de la rencontre en l'espace de onze minutes.

Le championnat, qui regroupe 14 clubs, débutera officiellement le 26 octobre et s'étendra jusqu'au 24 mai 2026. En tout, 26 journées seront disputées.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.