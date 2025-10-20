Togo: ASCK s'offre la Super Coupe et lance la saison en force

Le rideau s'est levé dimanche sur la saison 2025-2026 du championnat de première division.

En match d'ouverture, la Super Coupe opposait le champion en titre, l'Association Sportive des Chauffeurs de la Kozah (ASCK), au vice-champion Gbohloésu des Lacs.

Et c'est un ASCK impérial qui a donné le ton de la nouvelle saison en s'imposant 3-0 grâce à un triplé d'Aschraf Seidou, véritable chef d'orchestre du match. L'attaquant a trouvé le chemin des filets à la 70e, 78e et 81e minute, scellant ainsi le sort de la rencontre en l'espace de onze minutes.

Le championnat, qui regroupe 14 clubs, débutera officiellement le 26 octobre et s'étendra jusqu'au 24 mai 2026. En tout, 26 journées seront disputées.