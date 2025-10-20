Sénégal: 'Vous m'avez ôté mes yeux', l'anecdote d'un ministre qui illustre l'importance des statistiques

Dakar — "Vous m'avez ôté mes yeux", aurait dit un ancien ministre des Finances du Sénégal, en réaction à l'annonce que l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) ne va plus relever de son département mais du ministère en charge de l'Economie et du Plan.

C'est avec cette anecdote révélatrice que le directeur des statistiques démographiques et sociales de l'ANSD a répondu à une question relative à l'importance des statistiques.

Cette phrase, confie Atoumane Fall, a été prononcé, non sans regret, par un ancien ministre des Finances quand l'ANSD devait quitter son département pour intégrer celui en charge de l'Economie et du Plan.

S'exprimant dans le cadre de la Journée mondiale de la statistique, l'ingénieur-démographe a relevé que des "données fiables" offrent aux pouvoirs publics "la possibilité de mieux voir, comprendre afin d'agir plus efficacement".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Atoumane Fall, la statistique dépasse le simple outil technique, "c'est un levier essentiel de la gouvernance moderne", en ce sens qu'elle peut aider à "transformer les faits en décisions", permettre d'évaluer les politiques publiques et de rendre des comptes aux citoyens.

De ce point de vue, souligne-t-il, "derrière chaque chiffre se cache une réalité sociale que l'État doit savoir lire pour mieux agir".

"La statistique constitue un outil indispensable pour orienter les politiques, mesurer leur impact et renforcer la transparence et l'efficacité de la gouvernance", a insisté M. Fall.

Dans des propos à l'allure d'un plaidoyer pour une culture de la décision fondée sur l'évidence et la mesure, Atoumane Fall estime que "sans données, l'État gouverne à l'aveugle".

Il a cité des exemples récents, pour démontrer la portée concrète des statistiques pour un non initié, en signalant que pendant la crue du fleuve Sénégal, l'ANSD a fourni aux autorités "une cartographie en temps réel des populations et zones impactées".