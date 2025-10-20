Sénégal: Abdou Aziz Mbaye sera inhumé dans l'après-midi à Tivaouane (Famille religieuse)

Tivaouane — Le président de l'Association nationale des communicateurs traditionnels du Sénégal (ANCTS), Abdou Aziz Mbaye, décédé dimanche à l'hôpital de Fann, à Dakar, des suites d'une maladie, sera inhumé lundi dans l'après-midi à Tivaouane, a appris l'APS de la famille Sy.

Selon la famille religieuse de la capitale de de la capitale de la Tidjania, la dépouille d'Abdou Aziz Mbaye sera inhumée après la prière de Tisbar (14 heures 15) à Tivaouane.

Proche de la famille d'El Hadji Malick Sy de Tivaouane, Abdou Aziz Mbaye, plus connu sous le nom de Aziz Mame Fama, était un médiateur social respecté et une figure emblématique de la communication traditionnelle au Sénégal.

Il était membre de la cellule de communication de l'Associaition Jama'atou nour Assouniya (AJANA), en charge des travaux de la grande mosquée de Tivaouane et maître de cérémonie durant les évènements majeurs de la famille tidjane de Tivaouane.

Héritier d'une grande lignée de griots, il s'était distingué par son engagement constant en faveur de la préservation et de la valorisation de la tradition orale.

À la tête de l'Association nationale des communicateurs traditionnels du Sénégal, il avait oeuvré pour une meilleure reconnaissance du rôle des communicateurs traditionnels dans la société contemporaine, plaidant pour leur structuration et leur professionnalisation.

Doté d'une vaste culture religieuse et historique, Abdou Aziz Mame Fama intervenait régulièrement dans les médias, notamment à la Télévision Futurs Médias (TFM), où il prônait une communication enracinée dans les valeurs spirituelles et morales du pays.

Quelques heures après l'annonce de son rappel à Dieu, le khalife général des Tidjanes a ordonné que sa dépouille soit acheminée à Tivaouane dans les plus brefs délais, pour y être inhumée, selon la tradition de la confrérie.

Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de la communication traditionnelle et au sein de la communauté tidjane, où il était estimé pour sa sagesse, sa foi et son attachement aux valeurs de paix et de fraternité.