Sénégal: Deux-cent tables-bancs offertes aux trois lycées de Ndiaganiao

20 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le directeur général la Société Africa Trade and Investment Consulting (ATIC), Boubacar Thiaw, a offert dimanche 200 tables-bancs aux trois lycées de la commune de Ndiaganiao (ouest), a constaté l'APS.

ATIC est une société évoluant dans le secteur des mines et des énergies.

A travers ce don de mobilier scolaire, M. Thiaw dit vouloir "participer à l'effort d'encadrement des élèves et leur offrir un meilleur cadre d'études".

Les établissements bénéficiaires sont le lycée Ndiouma Cor Faye de Ndiaganiao et ceux de Ndiarao et de Koulouk Sérère.

"Nous voulons participer à l'effort collectif pour permettre à l'école sénégalaise, non seulement de produire des talents, mais aussi d'aider le Sénégal à devenir un pays [souverain] juste et prospère, comme [le veulent] les nouvelles autorités", a déclaré le directeur général ATIC.

Abdou Faye, le proviseur du lycée Ndiouma Cor Faye a salué "un acte de grande portée" qui, selon lui, "aura un impact extrêmement positif dans les enseignements et apprentissages".

"Si l'élève ne peut pas s'asseoir correctement [en classe], je pense qu'il ne peut pas y avoir de développement normal des enseignements et apprentissages", a-t-il précisé.

