Afrique: Dakar accueille la réunion régionale des présidents des commissions santé, mardi

Dakar — Une réunion régionale des présidents des commissions santé des institutions parlementaires de l'Afrique francophone s'ouvre, mardi, à Dakar, a appris l'APS de source officielle.

La rencontre de deux jours est consacrée au "renforcement du leadership politique, la mobilisation des ressources nationales et l'accès équitable aux diagnostics pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et la santé pulmonaire", indique l'Assemblée nationale du Sénégal dans un communiqué.

Elle a notamment pour objectifs de renforcer le leadership parlementaire pour des systèmes de santé durables en Afrique francophone.

Cette activité organisée par l'Assemblée nationale du Sénégal en collaboration avec le Global TB Caucus verra la participation des présidents des commissions santé du Bénin, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République du Congo.

Y prendront part également les présidents des commissions santé de la République démocratique du Congo, du Gabon et de la Guinée, ainsi que des représentants de la société civile, des institutions régionales et des partenaires de développement, indique le document transmis à l'APS.

La réunion de Dakar vise à évaluer "le fardeau actuel des maladies et le paysage financier pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et le cancer du poumon en Afrique francophone, de renforcer la sensibilisation parlementaire aux obstacles qui entravent le diagnostic de proximité", signale le texte.

Elle ambitionne également de mettre en avant les technologies innovantes qui favorisent l'accès aux soins, d'approfondir la compréhension des engagements régionaux et mondiaux et les traduire en actions politiques et de mobiliser la voix des parlementaires en soutien à la huitième reconstitution du Fonds mondial et en faveur d'un renforcement du financement national de la santé.

Il est attendu au sortir de cette réunion régionale le renforcement de la collaboration régionale entre les parlements, la société civile et les partenaires techniques.

De même que "l'engagement parlementaire clair en faveur d'une augmentation des investissements nationaux dans la santé et une feuille de route régionale soutenant un plaidoyer intégré sur le VIH, la tuberculose et le paludisme sont les résultats attendus de cette rencontre", mentionne le communiqué.