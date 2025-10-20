Sénégal: Plaidoyer pour des crèches communautaires plus adaptées

Kaffrine — La présidente du Réseau national des femmes travailleuses du Sénégal (RENAFES), Fatoumata Binetou Yaffa, plaide pour la mise en place de services de garde d'enfants ou crèches communautaires accessibles et adaptés aux familles.

"Nous pensons que la garde des enfants, à travers les crèches communautaires ou de proximité, ne peut plus être laissée à la seule charge des familles, encore moins des femmes. Elle doit être reconnue comme un droit pour les familles et une responsabilité partagée entre l'Etat, les collectivités territoriales et les employeurs", a-t-elle déclaré.

Mme Yaffa s'exprimait dimanche au terme d'un atelier de présentation et d'échanges sur l'amélioration des politiques de garde d'enfants, organisé en partenariat avec la commune de Kaffrine.

Le directeur de cabinet du maire de Kaffrine, Cheikh Ndao, et de la directrice régionale de la famille, Ndèye Sylla, entre autres personnalités, ont pris part à cette rencontre.

Selon la présidente du RENAFES, cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un programme national de sensibilisation visant à encourager les décideurs à mieux prendre en compte, dans leurs politiques sociales, le bien-être des enfants et des femmes.

Mme Yaffa a par ailleurs demandé l'allongement de la durée du congé de maternité, dans une logique de protection sociale et de soutien à la parentalité.