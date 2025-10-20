Sénégal: Rétrospective de trois jours sur l'évolution de la musique sénégalaise, à partir du 27 octobre

Dakar — La région de Dakar va abriter du 27 au 29 octobre prochain, une manifestation de trois jours dénommée "Regards croisés sur l'évolution de la scène musicale sénégalaise", dont, l'ambition est de penser la musique comme un patrimoine vivant.

Selon un communiqué reçu des organisateurs, cette rencontre placée sous la direction scientifique du professeur Ibrahima Wane, va se dérouler en partenariat avec la Maison de la culture Douta Seck, la Place du Souvenir africain, l'Orchestre national du Sénégal et le Cercle culturel Maurice Guèye de Rufisque.

La manifestation va consister en un programme de trois jours réparti sur trois lieux emblématiques de Dakar et ses environs, pour servir une "véritable radioscopie" de la musique sénégalaise, sous la coordination artistique du journaliste Aboubacar Demba Cissokho.

Elle abordera non seulement les "sources profondes", les "influences diverses", les "courants distincts", "étapes clés" de la musique sénégalaise, mais aussi "ses figures marquantes et son rayonnement bien au-delà des frontières du Sénégal".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Des griots aux rythmes entraînants du mballax, la musique sénégalaise est un témoignage vivant d'une culture riche et dynamique", lit-on dans ce communiqué.

Il note que cet événement est une occasion de penser la musique comme "patrimoine vivant", mais aussi comme "force d'innovation et d'influence majeure".

Selon la même source, ce concept est conçu comme un carrefour d'échanges et de célébration articulé autour de plusieurs objectifs, dont la création d'un dialogue entre générations d'artistes.

Cette initiative vise aussi à rendre hommage à des figures emblématiques de la musique sénégalaise à travers une reconnaissance artistique.

Plusieurs activités sont prévues au cours de cet événement, notamment une table ronde au Cercle culturel Maurice Guèye, le lundi 27 octobre, à partir de 9 heures, sur le thème "L'héritage musical des premières villes sénégalaises".

Il est également prévu une conférence, le lendemain, à 15 heures, à la Maison de la culture Douta Seck, sur le thème "Des airs typiques au mballax : visages et usages de la musique sénégalaise", suivie d'un concert de l'Orchestre national du Sénégal.

Le programme de la manifestation prévoit par ailleurs la projection d'un film documentaire sur "Le mballax dans tous ses états", le mercredi 29 octobre, à 16 heures, à la Place du Souvenir africain.