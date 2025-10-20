Sénégal: Kaffrine - Les jeunes artistes invités à développer une culture de l'entrepreneuriat

20 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le rappeur Omar Ndao, plus connu sous le nom de "Big Soldier", a appelé, dimanche soir, les jeunes artistes à développer une culture de l'entrepreneuriat afin de mieux valoriser leur art.

"Nous invitons les jeunes artistes à adopter une culture entrepreneuriale dans tous les domaines, car la musique rime aujourd'hui avec le travail. L'artiste a besoin d'être autonome financièrement pour refinancer ses propres activités", a-t-il notamment déclaré.

Il s'exprimait à l'issue de la cérémonie de dédicace de son nouvel album intitulé "Osez", organisée au Centre culturel régional de Kaffrine, en présence de plusieurs invités.

Cet album de dix titres, a expliqué l'artiste et entrepreneur culturel, reflète l'identité culturelle de la région, avec des collaborations d'artistes locaux et l'introduction d'instruments traditionnels.

Le représentant du directeur du Centre culturel régional de Kaffrine, El Hadji Cheikh Faye, a salué la sortie de ce nouvel album qui, selon lui, "confirme le style authentique, original et la plume engagée" de "Big Soldier".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.