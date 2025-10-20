Sénégal: Kaffrine - Les jeunes artistes invités à développer une culture de l'entrepreneuriat

Kaffrine — Le rappeur Omar Ndao, plus connu sous le nom de "Big Soldier", a appelé, dimanche soir, les jeunes artistes à développer une culture de l'entrepreneuriat afin de mieux valoriser leur art.

"Nous invitons les jeunes artistes à adopter une culture entrepreneuriale dans tous les domaines, car la musique rime aujourd'hui avec le travail. L'artiste a besoin d'être autonome financièrement pour refinancer ses propres activités", a-t-il notamment déclaré.

Il s'exprimait à l'issue de la cérémonie de dédicace de son nouvel album intitulé "Osez", organisée au Centre culturel régional de Kaffrine, en présence de plusieurs invités.

Cet album de dix titres, a expliqué l'artiste et entrepreneur culturel, reflète l'identité culturelle de la région, avec des collaborations d'artistes locaux et l'introduction d'instruments traditionnels.

Le représentant du directeur du Centre culturel régional de Kaffrine, El Hadji Cheikh Faye, a salué la sortie de ce nouvel album qui, selon lui, "confirme le style authentique, original et la plume engagée" de "Big Soldier".