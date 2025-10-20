Sénégal: Sédhiou célèbre l'héritage spirituel de Cheikh Mohamed Salim Souané, bâtisseur de Médina Souané

Sédhiou — La ville de Sédhiou (sud) a abrité ce week-end, dans une atmosphère empreinte de ferveur religieuse et de profonde reconnaissance, la première journée mondiale dédiée à la mémoire et à l'oeuvre de Cheikh Mohamed Salim Souané, a constaté l'APS.

A l'initiative de la Fédération des dahiras et talibés résidant à Sédhiou, cette journée de commémoration a rassemblé des fidèles venus de tout le Sénégal et de la diaspora, témoignant de l'aura spirituelle et de l'influence transnationale du guide religieux, fondateur de la cité religieuse de Médina Souané, dans la commune de Djiredji.

Selon El Hadji Abdoulaye Souané, coordonnateur général de la manifestation, cette initiative vise à raviver les enseignements du Cheikh, porteurs de valeurs islamiques telles que la tolérance, la cohésion sociale, le respect des normes et le développement communautaire.

Un programme riche en spiritualité et en engagement civique

La journée a été marquée par une série d'activités religieuses et éducatives, dont une lecture collective du Saint Coran, en hommage à la sagesse du Cheikh.

Une caravane de la paix a sillonné les rues du Pakao, symbole de l'engagement pour une Casamance apaisée.

Cette initiative a été marquée aussi par une conférence thématique sur les enseignements du Cheikh, axée sur la réforme des comportements de la jeunesse, souvent en quête de repères civiques et patriotiques.

Les intervenants ont insisté sur la nécessité de réhabiliter les valeurs islamiques dans l'éducation des jeunes, en mettant l'accent sur le respect mutuel, le bon comportement et l'amour de la patrie.

Ils ont également appelé les leaders religieux à jouer un rôle plus actif dans la transmission des valeurs coutumières et culturelles, face à une société en mutation.

La cérémonie a été honorée par la présence du nouveau khalife général de Médina Souané, Cheikh Mouhamadou Kanamori Souané, homme de lettres et de développement.

Dans son discours, il a réaffirmé son engagement pour la paix au Sénégal, en particulier en Casamance, appelant à une synergie entre spiritualité, éducation et action sociale.

Cette journée de commémoration s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine religieux et culturel de la région.

Elle vise aussi à jeter les bases d'un dialogue intergénérationnel autour des idéaux du Cheikh Mohamed Salim Souané, afin de bâtir une nation stable, juste et unie.