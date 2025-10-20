Sénégal: L'Open international de pétanque de Saint-Louis, une occasion de créer 'des liens forts' entre boulistes (organisateur)

Saint-Louis — La première édition de l'Open international de pétanque de Saint-Louis (nord), qui s'est tenue ce week-end, a été l'occasion de créer "des liens forts" entre boulistes sénégalais et ceux de la sous-région, a affirmé Birane Dièye, organisateur de ce tournoi.

"On a organisé cet Open non seulement pour vulgariser ce sport au Sénégal mais aussi pour créer des liens forts entre boulistes sénégalais et ceux des pays de la sous-région", a-t-il déclaré.

M. Dièye s'entretenait dimanche avec des journalistes, en marge de ce tournoi qui s'est tenu au camp du Génie militaire à Saint-Louis.

L'Open de Saint-Louis a également été l'occasion de montrer aux Saint-louisiens qu'ils peuvent pratiquer la pétanque, tout en regardant les champions.

Le président de la Fédération sénégalaise des sports boules (FSSB), Mamadou Falilou Diop a, pour sa part, magnifié la tenue de ce tournoi qui, selon lui, vise à promouvoir cette discipline sportive.

Il a aussi jugé "bon" le niveau de cet Open international de pétanque de Saint-Louis.

M. Diop a par ailleurs annoncé que le Sénégal, champion d'Afrique, va devoir défendre son titre le mois prochain en Mauritanie.

Selon une note des organisateurs, des centaines de joueurs issus des clubs du Sénégal et de la sous-région (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Bénin et Maroc) ont participé à ce tournoi.