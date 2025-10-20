Maroc: Le gouvernement propose des mesures à destination de la jeunesse

Trois semaines après le début de manifestations du mouvement GenZ 212, le cabinet de Mohammed VI a annoncé dimanche 19 octobre des lois pour moderniser la vie publique et renforcer la participation des jeunes citoyens. L'éducation et la santé publiques, secteurs au coeur des revendications du collectif, verront aussi leur budget augmenter.

Les jeunes de moins de 35 ans sont par exemple incités à se lancer dans le champ politique. Un projet de loi prévoit de simplifier leur candidature aux élections et d'accorder des aides couvrant jusqu'à 75% des frais de campagne. Dans la même veine, un autre texte législatif promet de moderniser les partis en améliorant leur transparence et en renforçant la participation des femmes et des jeunes dans leur création et leur gestion.

Un effort budgétaire conséquent est annoncé pour 2026. Environ 13 milliards d'euros seront consacrés à l'éducation et à la santé, avec la création de plus de 27 000 postes dans les deux secteurs, deux nouveaux centres hospitaliers universitaires seront mis en service, 90 hôpitaux seront rénovés. Après le discours royal du 10 octobre devant le Parlement, il faut voir ces annonces comme une nouvelle tentative de répondre à la grogne sociale.

Mohammed VI avait demandé aux élus d'être à la hauteur de la responsabilité. Cette fois, c'est avec des mesures concrètes que le gouvernement essaye de tendre la main à la jeunesse. Il faudra scruter de près, au cours des prochains jours, les réactions de la GenZ 212.