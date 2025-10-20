Cote d'Ivoire: Secteur public/Suivi et évaluation - Des acteurs des programmes et projets d'investissement outillés

Un atelier de formation au profit des membres du Comité de mobilisation des ressources extérieures (Comorex) s'est tenu, du 14 au 17 octobre, à Jacqueville.

Organisée par le Programme pays de renforcement des capacités (Pprc), avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le Projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens (Pagds), cette session visait à renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre des programmes et projets d'investissement publics.

Pendant plusieurs jours, les participants ont été initiés aux outils et méthodes modernes de suivi et d'évaluation afin d'améliorer la planification, la mesure des résultats et l'analyse des impacts des projets.

L'objectif est de doter les techniciens du Comorex d'une meilleure compréhension des concepts clés du suivi-évaluation pour définir des indicateurs de performance pertinents, concevoir des critères d'évaluation fiables et assurer la cohérence entre les données recueillies et les réalités du terrain.

À l'ouverture des travaux, le secrétaire permanent du Comorex, Noumoutié Kéita, a salué l'appui technique et financier du Pprc, soulignant que cette formation vient répondre à un besoin crucial de renforcement du dispositif de contrôle dans la conduite des projets.

Il a encouragé les participants à s'approprier pleinement les modules dispensés afin d'en faire des instruments efficaces d'aide à la décision.

Représentant la coordonnatrice nationale du Pprc, Ludovic Kouamé, coordonnateur sectoriel en charge du secteur public, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique de professionnalisation de la gestion publique.

« Il s'agit de faire des techniciens du Comorex des analystes avertis, capables d'interpréter les écarts entre les prévisions et les résultats réels pour éclairer la décision gouvernementale », a-t-il indiqué.

Le coordonnateur a, par ailleurs, exprimé la reconnaissance du Pprc au ministère des Finances et du Budget pour son implication constante dans le renforcement des capacités techniques des agents, tout en saluant le soutien de la Primature à cette démarche d'amélioration continue de la gouvernance publique.