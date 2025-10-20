Cote d'Ivoire: Attiégouakro - Tounzuébo doté d'une ambulance

Une localité du département a obtenu du matériel roulant pour l'évacuation des malades.

Chants et danses étaient au menu de la journée festive du 18 octobre dans le village de Tounzuébo, sous-préfecture de Lolobo, dans le département d'Attiégouakro. Et pour cause, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a procédé à la remise, au Centre de santé rural (Csr) de la localité, d'une ambulance médicalisée.

Selon le directeur départemental de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Karamoko Jean-Claude, cette ambulance médicalisée est équipée de matériel de dernière génération, afin de faciliter l'évacuation des patients.

L'obtention de cette ambulance a été le fruit du lobbyng de Koffi N'Goran Justin, directeur général de l'Autorité de régulation du système de récépissés d'entreposage (Arre) et fils du village, auprès de la Première dame, Dominique Ouattara, et son époux. Il a souligné que plus de 100 accouchements ont lieu dans cette contrée par an et dans les villages environnants.

« C'est une ambulance qui va sauver des vies. C'est un don inestimable pour les populations », a-t-il indiqué. Il a fait don également de médicaments de première nécessité (utilisés pour le traitement et la prévention du paludisme, seringues, etc.) au Csr, d'une valeur d'un million de FCfa tout comme 200 kits d'accouchement (berceaux, savon de toilette, etc.) et 100 kits (utilisés pour les pansements, etc.) pour les accidentés.

Le ministre Souleymane Diarrassouba a souligné que cette ambulance est salutaire. Pour faciliter sa mise en service, il a offert 50 000 FCfa de dotation en carburant. Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, a fait savoir que cet engin est au service de tous les malades.